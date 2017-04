Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Gregor Schlierenzauer will wieder ganz nach vorne an die Spitze. Nach einer schweren Knieverletzung startete der einst erfolgreichste Skispringer der Welt im Jänner sein Comeback, das nicht ganz so verlief, wie es sich der 27-Jährige vorgestellt hatte. Die diesjährige Skiflug-Saison ging ohne Gregor Schlierenzauer zu Ende. "Fehlende Konstanz" veranlasste seinen Cheftrainer zur Entscheidung, ihn nicht in Planica starten zu lassen.

Was es heißt, im Spitzensport zu den Besten zu zählen, darüber spricht Gregor Schlierenzauer sehr offen. "Ich hatte eine schwere Sinnkrise, stand vor einer schwarzen Wand", erzählte er in einem ORF-Interview. Stermann und Grissemann treffen am Dienstag Skispringer Gregor Schlierenzauer zum Gespräch.



Brünhilde Blum ist international gesuchte Serienmörderin, liebevolle Mutter und die Hauptfigur in Bernhard Aichners Krimi-Triologie. Der letzte Teil "Totenrausch" ist Anfang des Jahres erschienen. Die Geschichte der "Totenfrau", so der Titel des ersten Bandes, kennt man mittlerweile in 16 Ländern. In Amerika wird der Thriller zur Zeit verfilmt. Bernhard Aichner ist mit dem Vorsatz ans Werk gegangen, einen Bestseller zu schreiben. Vom Erfolg der Krimi-Reihe ist er dennoch überrascht. Bernahrd Aichner, Superstar der deutschsprachigen Literatur, ist am Dienstag zu Gast in Willkommen Österreich.



Am Ende der Sendung steht die österreichische Band Schmieds Puls auf der Willkommen-Österreich-Showbühne.