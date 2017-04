Dawson's Creek Schlechtes Timing

Dawson erfährt, dass Joey mit ihm Schluss machen wollte. Er ist sehr enttäuscht und beschließt, endgültig nach Kalifornien zurückzukehren. Joey eilt zum Flughafen, um ihn zum Bleiben zu überreden. Der arbeitslose Pacey ist in Geldnot. Um sich weitere Treffen mit der betuchten Melanie leisten zu können, nimmt er einen Job als Tellerwäscher in einem Nobelrestaurant an. Inzwischen sucht Jen mit Jacks Hilfe nach Charlie, den sie auf einem Studentenfest kennen gelernt hat.