Scrubs - Die Anfänger Mein Triathlon

J.D. wird in Kürze 30 Jahre alt. Er hat das dringende Bedürfnis, davor noch etwas Großes zu leisten. So meldet er sich zu einem Triathlon an. Völlig untrainiert und ohne echte Chance auf Erfolg, quält er sich Meter für Meter Richtung Ziel. Wichtige Stütze in den Stunden seiner Qual ist Elliot, die ihm mit Rat zur Seite steht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)