Soko Donau Ausgebremst

Illegale Autorennen nachts in Wien. Als eines der aufgetunten Fahrzeuge ungebremst gegen eine Hausmauer knallt, machen sich Konkurrenten, Freunde und Zuseher schnell aus dem Staub. Unsere Cops können nur noch den Tod des jungen Fahrers feststellen.



Doch schnell zeigt sich: Es war kein Unfall. Jemand hat das Auto manipuliert. Das Team um Oberst Dirnberger ermittelt in einem Milieu der verfeindeten Streetracer Gangs, in dem keiner gern mit der Polizei redet.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF