The Big Bang Theory Spaß mit Flaggen

Nachdem Leonard und Penny wieder ein Paar sind, wollen sie sicherstellen, dass ihre Dates von nun an gut funktionieren. Leonard hat die zündende Idee, dass sie beide von nun an eine Art Protokoll führen, in dem die Fehler des anderen und mögliche Lösungen angeführt werden. Sheldon hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen zu vermitteln, wie viel Vergnügen es macht, sich mit den Flaggen der einzelnen Bundesstaaten zu beschäftigen. Dazu braucht er jedoch Amys Hilfe. Er möchte gemeinsam mit ihr eine YouTube-Serie zu diesem Thema erstellen.