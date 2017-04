Glee Irisch was los

Wegen Sues Hetzkampagne ist der Schuldirektor gezwungen, die Ausgaben für Kunst zu streichen. Der Glee-Club muss die Finanzierung für das heurige Schulmusical anderweitig auftreiben. Mercedes versucht nach ihrem Wechsel in Shelbys Chor weitere Mitglieder vom Glee-Club abzuwerben, darunter auch Brittany. Diese beherbergt gerade den Austauschschüler Rory bei sich. Da Rory aus Irland kommt, hält ihn Brittany für einen Kobold. Finn freundet sich schnell mit Rory an und arrangiert ein Vorsingen bei Will.