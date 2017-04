Polo Der Tag, an dem ein Babyschneemann erwachte

Als Polo und Diego einen Mini-Schneemann bauen, geschieht plötzlich ein kleines Wunder: Ihr Babyschneemann erwacht zum Leben! So niedlich der kleine Mann auch sein mag, sich in seiner Nähe aufzuhalten, entpuppt sich als ziemlich gefährlich. Denn jedes Mal, wenn sich der Babyschneemann bewegt, lösen sich spitze Eiszapfen. Mit Oscars Hilfe hofft Polo, das Problem in den Griff zu kriegen.