Der Vulkanausbruch

Professor Rubikon ruft die Callistos zu Hilfe. Olympus Mons, der größte Vulkan auf dem Mars, droht auszubrechen. Die Callistos sollen mithelfen, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Zu ihnen gehört auch Tante Frieda. Von ihr fehlt zunächst jede Spur.



Schnitzeljagd auf dem Mars

Miles, Loretta und ein paar Freunde nehmen an einer Schnitzeljagd am Mars teil. Um sich ihr Weltraumforscherabzeichen zu verdienen, sollen sie so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich besuchen. Doch als Prinz Rygan von einer Klippe stürzt, verwandelt sich die Schnitzeljagd plötzlich in eine Rettungsmission.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)