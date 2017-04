StoryZoo Farben

Was für ein Spaß, Toby und Pepper dürfen sich mit Malsachen endlich mal so richtig austoben! Gemeinsam pinseln sie ein Bild mit einem Frosch an. Bax bittet die beiden, dabei nicht allzu viel zu patzen. Außerdem sollen sie ihm ein köstliches Glas Honig mitbringen, das in einem Kasten versteckt ist. Mit Feuereifer stellen sich die zwei der Herausforderung!