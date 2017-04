Neue Folgen: Dexter Start von Staffel VII !

Dexters Doppelleben ist aufgeflogen: seine Stiefschwester Debra hat ihn dabei erwischt, wie er den Serienmörder Travis recht unsanft ins Jenseits beförderte. Dexter versucht nun, sich herauszureden und sie als Komplizin zu gewinnen...

ORF-PREMIERE VON STAFFEL VII In der vorletzten Staffel der kultigen Serie bietet Dexter sein ganzes Überredungsarsenal auf, um Stiefschwester Debra davon abzuhalten, ihn an die Polizei auszuliefern. Dabei lodert in Debra ein Kampf zwischen ihrer Liebe zu Dexter und ihren moralischen Prinzipien.

DEXTER (2006 - 2013) Die Serie endete nach acht Staffeln am 22. September 2013 auf dem US-Pay-TV-Sender Showtime.

Hauptdarsteller Michael C. Hall war inzwischen auch auf der Kinoleinwand zu sehen. Der Thriller "Cold in July" an der Seite von Don Johnson und Sam Shephard kam im Mai 2014 in die US-Kinos. Für seine Kollegin (und Ex-Ehefrau) Jennifer Carpenter läuft es weiterhin gut im Seriengeschäft - zuletzt war sie als Agentin in "Criminal Minds - Beyond Borders" am Serienmontat auf ORFeins zu sehen.

