How I Met Your Mother Wir sind nicht von hier

Ted und Barney meinen, hinter Gaels Erfolgsgeheimnis in der Damenwelt gekommen zu sein: Er ist nicht von hier. Im Glauben, dadurch leichtes Spiel zu haben, geben sich die Junggesellen gegenüber zwei hübschen Mädchen als hilfsbedürftige Touristen aus. Robin hat unterdessen der Alltag wieder und sie merkt immer mehr, dass Gael und ihr Leben in New York einfach nicht zueinander passen.