Disneys Miles von Morgen Galaktische Ganoven / Der Weltraumfahrstuhl

Galaktische Ganoven

Miles' Photonen-Raumschiff wird aufgerüstet. Sein Vater verpasst dem Weltraum-Flitzer eine Isolierung. Anschließend glitzert es wunderschön golden. Weltraum-Ganovin Diplex ist derart fasziniert, dass sie Miles' Raumschiff kurzerhand stiehlt. Beim Bemühen, es ihr wieder abzujagen, bekommen die Callistos unerwartete Unterstützung. Ausgerechnet der fiese Fiesbert Fliege bietet seine Hilfe an.



Der Weltraumfahrstuhl

Leo Callisto hat eine sensationelle Erfindung gemacht: den Sternenkratzer. Dabei handelt es sich um einen supermodernen Weltraumaufzug, mit dem man sich spielend leicht von einer Raumstation zur anderen bewegen kann. Als schon bei der ersten Fahrt eine Fehlfunktion auftritt, kündigt sich allerdings ein Desaster an!



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)