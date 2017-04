Die Simpsons Homer ist "Poochie, der Wunderhund"

Die sonst so erfolgreiche Zeichentrickserie 'Itchy und Scratchy' verliert drastisch an Zusehern. Die Produktionsfirma entwirft deshalb eine neue Serienfigur. Hund 'Poochie' soll die Einschaltquoten wieder in die Höhe treiben. Homer gewinnt das Probesprechen und verleiht der Zeichentrickfigur seine Stimme. 'Poochie' kommt bei den Zusehern aber nicht besonders gut an.