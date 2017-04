Blue Bloods - Crime Scene New York Ein ganz normaler Heiliger

Eine Frau wird tot in ihrem Badezimmer aufgefunden. Offenbar ist sie einem Herzinfarkt erlegen. Als sich herausstellt, dass ihr Ehemann Geldprobleme hat und die Verstorbene sehr wohlhabend war, werden Danny und Jackie jedoch misstrauisch. Zudem will ihre exzentrische Tochter von Gott erfahren haben, dass ihr Stiefvater für den Tod der Frau veranwortlich sei. Ein hoher Kirchenmann bittet derweil Frank in einer pikanten Angelegenheit um Hilfe, die mehr als vier Jahrzehnte zurückliegt.