Supernatural Rückkehr der Titanen

So einen ungewöhnlichen Fall hatten die Winchester Brüder noch nie: Ein Mann, der täglich stirbt und am nächsten Tag wieder von den Toten aufersteht. Zunächst vermuten Sam und Dean, dass es sich um einen Zombie handelt. Doch als dieser Mann von der Göttin Artemis angegriffen wird, stellen sie fest, dass es sich um niemand Geringeren als den Titanten Prometheus handelt und Göttervater Zeus persönlich seinen Tod will.