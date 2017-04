Mr. Sunshine Der Assistent

Da Alice unbedingt einen Assistenten haben will, teilt Ben ihr Roman zu. Das erweist sich als Glücksgriff, schließlich scheint Ben über Roman herausfinden zu können, ob Alice noch Gefühle für ihn hat. Dass es zwischen Alice und Alonzo zurzeit nicht gut läuft, weil Alonzo ihr verschwiegen hat, formell noch verheiratet zu sein, spielt Ben offenbar noch zusätzlich in die Hände. Derweil besteht Crystal darauf, eine große Begräbniszeremonie für ihre verstorbene Putzfrau Nadja zu veranstalten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)