Knall genial

Originelle Tipps und Tricks von Thomas Brezina und den Kids!

Was haben eine gruselige Burg, in der es spukt, ein Föhn und eine Waschmaschine gemeinsam? Ganz genau, sie liefern coole Geschichten und tolle Tricks für unsere Knall Genial-Kids. Dieses Mal jagen Paul und Valentin eine selbstgemachte Rakete in die Luft, Amos und Victoria finden heraus was mit alten Ampellichtern passiert und zum Schluss lässt Thomas Arme schweben. Trau dich durch die Türe in den Kuriositätenladen.