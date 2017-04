Zwei außer Rand und Band ("I due superpiedi quasi piatti")

Die beiden Gauner Matt und Will planen einen Überfall, landen stattdesssen aber ausgerechnet in einer Polizeischule. Auch auf dieser Seite des Gesetzes, gehen die beiden äußerst chaotisch ans Werk. Von Recht und Ordnung keine Spur: Will und Matt sorgen in Miami für absolute Verwirrung.