Die Simpsons Die Frau im Schrank

Homer reagiert gekränkt, als ihm Marge nicht zutraut, eine lockere Fliese in der Küche zu reparieren. Kurzerhand legt er selbst Hand an. Indes versenkt Bart beim Rodeln versehentlich den Einkaufswagen einer Obdachlosen im See. Gegen eine kleine Gebühr übernachtet die gestrandete Frau daraufhin in seinem Schrank. Als Lisa bemerkt, welch begnadete Stimme sie hat, bietet sie der Obdachlosen ihren Schrank als Schlafplatz an und will ein Konzert für sie organisieren.