New Girl Männerprobleme

Nick und Schmidt wittern das große Geld, als sie eine ungewöhnliche Idee gebären: den 'Tranzug', einen Anzug aus Sweatshirt-Stoff, bequem und elegant zugleich. Leider geben ihre Freunde der Erfindung keinerlei Chance auf dem Markt. Nun ist guter Rat teuer, denn schon in vier Tagen treffen Schmidt und Nick die einflussreiche Investorin Lori Greiner, um ihr eine geniale Geschäftsidee zu präsentieren. Ein Ersatz muss dringend her! Anstatt jedoch an einem Strang zu ziehen, zerstreiten sich die beiden total.