Himmlische Weiten, Wigwams und echte Pferdestärken. Ein Hauch von Wildwest-Romantik strömt durch die Wohnzimmer, wenn Yakari mit seinen Freunden durch die Prärie streift. Die wunderbaren Comics von André Jobin und Claude de Ribaupierre als Serie.



Heute:



Das blaue Pferd

Der Schutz von Bisons hat für die Sioux-Indianer nicht nur lange Tradition, er ist auch überlebenswichtig. Die mächtigen Tiere versorgen sie mit allem, was sie zum Leben benötigen. Doch seit einiger Zeit fehlt von den Bisons jede Spur. Besorgt strömen die Krieger des Stammes in alle Richtungen aus, um nach den wertvollen Gefährten zu suchen. Auch Yakari und Kleiner Dachs sind mit von der Partie. Ihr Weg führt sie ins Labyrinth der Feindseligen Berge, einem gefährlichen Felsmassiv. Um heil aus dem Irrgarten herauszukommen, rät ihnen Großer Adler, nach einem blauen Pferd Ausschau zu halten.



