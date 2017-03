Newton Tierisch clever

Lange Zeit hielt man den Menschen für die einzige Spezies, die in der Lage ist, komplexe Probleme zu lösen und flexibel zu handeln. Doch die „Krone der Schöpfung“ bröckelt. Denn was Kognitionsforscher unseren tierischen Verwandten an Intelligenzleistungen entlocken, verblüfft. Tiere können kommunizieren, Aufgaben lösen, sowie Wissen und Erfahrungen anwenden.

Die Tatsache, dass wir Tiere nicht einfach fragen können, stellt die Wissenschaftler allerdings vor besondere Herausforderungen. Um mehr über die Intelligenzleistungen unserer tierischen Verwandten zu erfahren, bauen sie gefinkelte Apparaturen, verstecken Wurstscheiben oder legen sich wochenlang auf die Lauer.

So wie Eva Ringler. Im Froschlabor der Universität Wien untersucht sie den Kaulquappentransport von südamerikanischen Pfeilgiftfröschen. Die Ergebnisse zeigen: Selbst münzstückgroße Frösche handeln intelligent, wenn es um den Fortbestand der eigenen Art geht.

Zu welchen erstaunlichen Fähigkeiten der beste Freund des Menschen fähig ist, beweist Border Collie Lenny. Im Clever Dog Lab des Messerli Forschungsinstituts zeigt er, dass Hunde nicht nur in der Lage sind menschliche Emotionen zu unterscheiden, sondern sich sogar in ihr Gegenüber hineinversetzen können.



Dass vor allem Schweine hinsichtlich ihrer Denkleistungen schwer unterschätzt sind, will Tierärztin Marianne Wondrak ändern. „Erstaunlicherweise wissen wir noch sehr wenig über deren Lernverhalten und was überhaupt mit Schweinen kognitiv möglich ist. Wir wissen wie viel Futter wir in sie hineingeben müssen um möglichst viel Fleisch zu ‚ernten‘, aber über ihre soziale Gesundheit wissen wir sehr wenig“. Am Haidlhof bei Bad Vöslau in Niederösterreich untersucht sie in einem einzigartigen Freilandforschungsprojekt das Sozialverhalten und die geistigen Fähigkeiten der Borstentiere. Mit verblüffenden Erkenntnissen.



Gestaltung: Nadine Maehs

Moderation: Matthias Euba