Merida - Legende der Highlands ("Brave") Frauenpower im Pixar-Land

Mit ihrer wilden roten Mähne und ihrem burschikosen Gehabe entspricht die schottische Prinzessin Merida zum Kummer ihrer Eltern Fergus und Elinor ganz und gar nicht ihrem Bild einer eleganten Königstochter. Viel lieber, als sich am Hof zu langweilen, jagt der kleine Wildfang mit seinem Pferd Angus durch die raue Landschaft der Highlands oder beweist, dass sie auch als Mädchen ein Ass im Bogenschießen sein kann. Als die Zeit kommt, Merida zu verehelichen, nimmt das widerspenstige Fräulein Tochter Reißaus und flüchtet in den Wald. Dort trifft sie auf eine alte Hexe, die ihr einen folgenschweren Wunsch gewährt. Nun muss Merida alles daransetzen, den fürchterlichen Fluch, den sie über ihre Mutter gebracht hat, zu brechen. Dazu braucht sie nebst ihrem Talent als Bogenschießerin die Kräfte der Natur und der Zauberwelt.

Das Publikum zeigte sich mehr als entzückt über die mitreißende Story : "Brave" (OT) nahm am Startwochenende über $66 Millionen Dollar ein und generierte bei einem Budget von üppigen $185 Millionen Dollar ein weltweites Einspiel von knapp $540 Millionen Dollar. Darüber hinaus wurde der fantasievolle Coming-of-Age-Spaß im Jahre 2013 mit einem Oscar, einem Golden Globe und dem englischen Oscar, einem BAFTA, als Bester Animationsfilm ausgezeichnet. Der Song "Learn me right" der britischen Folkrockband Mumford & Sons bekam eine Grammy-Nominierung.

Wer sich über den schottischen Highlands-Akzent drübertraut - unbedingt im englischen Original anschauen! Oscargewinnerin Emma Thompson verleiht der gestrengen Königin Elinor ihre Stimme. Merida wird in der englischen Fassung von der schottischen Schauspielerin Kelly Macdonald ("Boardwalk Empire") gesprochen - in der deutschen Synchro nicht minder prominent besetzt mit "Keinohrhasen"-Star Nora Tschirner .

Inhalt

Merida, Tochter des schottischen Königspaares Fergus und Elinor, will den Vorstellungen einer lieblichen Prinzessin nicht entsprechen. Ihre Leidenschaft sind Reiten und Bogenschießen. Um den Frieden im Königreich zu bewahren, soll sie nun verheiratet werden. Die Häuptlingssöhne der befreundeten Clans sind zum Turnier um die Hand der Königstochter bereit. Merida aber widersetzt sich und flüchtet in den Wald. Dort erfüllt ihr eine Hexe einen Wunsch, der sich als Fluch erweist und Königin Elinor in eine Bärin verwandelt.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)