Con Air ("Con Air") Spektakuläres Action-Abenteuer

Inhalt

Die gefährlichsten Verbrecher Amerikas sollen an Bord der 'Con Air' in ein neues Hochsicherheitsgefängnis überstellt werden. Für Ex-Soldat Cameron Poe hingegen ist es nach verbüßter Strafe der langersehnte Flug in die Freiheit. Dabei kommt es zur Katastrophe. Unter der Führung des Killers Cyrus 'The Virus' bringen die skrupellosen Verbrecher die Maschine in ihre Gewalt. Keiner außer Poe hat auch nur irgendetwas zu verlieren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)