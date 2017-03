Glee Trennung ist der Liebe Tod?

Finn wurde aus der Army geschmissen. Ein Überraschungsbesuch bei Rachel in New York lässt ihn glauben, dass auch in Rachels Leben für ihn wohl kein Platz mehr ist. Indes erhält Brittany in Ohio Besuch von Santana. Trotz der tiefen Gefühle, die die beiden füreinander hegen, schrecken sie davor zurück, sich auf eine Fernbeziehung einzulassen. Kurt kann es gar nicht fassen, dass Blaine ihn mit einem anderen Mann betrogen hat. Enttäuscht zieht er die Konsequenzen.