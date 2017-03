SpongeBob Schwammkopf Kleines geheimes Buch / Denk nur an die Straße

Kleines geheimes Buch

Thaddäus fällt SpongeBobs Tagebuch in die Hände. Der Inhalt belustigt ihn dermaßen, dass er in der Krossen Krabbe laut daraus vorliest. Beschämt flüchtet SpongeBob nach Hause, während Thaddäus bei den Gästen als Stimmungskanone punkten kann. Bald schon wendet sich allerdings das Blatt.



Denk nur an die Straße

SpongeBob ist einmal mehr mit wehenden Fahnen durch die Führerscheinprüfung gefallen. Doch noch ist Mrs. Puff mit ihrem Latein nicht am Ende. Um ihren Problemschüler Nummer eins endlich durch die Prüfung zu bringen, hat sie sich etwas ganz Ungewöhnliches ausgedacht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)