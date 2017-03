Melissa & Joey Schlimme Jungs

Sehr zum Leidwesen von Mel datet Lennox seit kurzem einen richtigen „Bad Boy“. Mel fürchtet, dass der Bursche einen schlechten Einfluss auf ihre Nichte hat. Doch bei einem Ausflug in eine Bar entflammt auch Mel alsbald für einen richtig schlimmen Buben. Währenddessen versucht Joe, in Mels Schrank wieder Ordnung zu schaffen, indem er ihre alten Klamotten ausmistet.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)