Die Simpsons Homers merkwürdiger Chili-Trip

Chilli-Festival in Springfield. Wiggum serviert Homer extrem scharfe guatemaltekische Pfefferschoten. Homer bekommt davon Halluzinationen. In seiner Fantasie erscheint ihm ein Kojote. Dieser fordert ihn auf, seinen Seelenpartner zu suchen. Homer glaubt, diesen in Marge gefunden zu haben. Da sie ihn aber so oft kritisiert, macht sich Homer auf die Suche nach einem neuen.