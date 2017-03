Cougar Town Team Holly

Jules und Grayson möchten unbedingt am Strand heiraten, bekommen dafür aber keine Genehmigung. Als Jules erfährt, dass Roger, der Bürgermeister, dagegen erst kürzlich seine eigene Strandhochzeit gefeiert hat, will sie, dass Andy sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen soll. Und Travis scheint sich zu Jules' Entsetzen ausgerechnet in Holly verliebt zu haben.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)