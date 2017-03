Scrubs - Die Anfänger Mein Sinn für Humor

Als Facharzt ist J.D. nun auch für die Betreuung von Assistenzärzten verantwortlich. Anstatt die jungen Mediziner zu beschimpfen und einzuschüchtern, wie es einst Dr. Cox bei ihm getan hatte, will er sich mit Humor und Freundlichkeit bei ihnen beliebt machen. Die Warnung des Hausmeistes, dass die Assistenzärzte einen Lehrer und keinen Freund brauchen, schlägt J.D. zunächst in den Wind.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)