How I Met Your Mother Der Adonis

Robin kommt von ihrem langen Aufenthalt in Argentinien zurück nach New York. Im Schlepptau hat sie ihren neuen Lover, den ebenso gutaussehenden wie charismatischen Gael, der in Ted die Eifersucht schürt. Um sich abzulenken, flüchtet sich Ted mit Barney ins Nachtleben und trifft dort das tätowierte Partygirl Amy. Als er am nächsten Morgen erwacht, bereut Ted seine exzessive Nacht.