The Big Bang Theory Zwei komische Vögel

Als Penny Leonard zufällig im Treppenhaus begegnet, fragt sie ihn, ob er Lust hätte, sie ins Kino zu begleiten. Zunächst lehnt er ab. In der Wohnung trifft er jedoch auf den hysterischen Sheldon, der Angst vor einem Vogel hat, der am Fensterbrett sitzt. Und so beschließt Leonard, doch lieber mit Penny den Abend zu verbringen. Inzwischen versucht Sheldon alles, um den Vogel zu vertreiben.