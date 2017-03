CSI NY Zwielicht

Danny Messer, ehemaliger CSI-Mitarbeiter, der nun bei der New Yorker Polizei arbeitet, trifft sich nach Dienstschluss mit seinen jungen Kollegen in einer Bar. Dort wird die hübsche Polizeirekrutin Lauren von einem alkoholisierten Gast namens Peter belästigt. Danny setzt diesen einfach vor die Tür. Peter will sich jedoch an Danny rächen und wartet auf ihn vor der Bar. Danny wird niedergeschlagen - und als er wieder zu sich kommt, liegt Peter tot neben ihm. Seine ehemaligen Kollegen übernehmen nun den Fall.