The Following Abgehoben

Der FBI-Agent Mike Weston ist davon überzeugt, dass Carroll noch lebt. Gemeinsam mit Ryan und Max will er sich auf die Suche nach dem Serienkiller machen. Carroll befindet sich noch immer auf Lilly Grays Anwesen. Inzwischen plant Lilly, sich mit Joe und ihrer ganzen Familie nach Venezuela auf ihre Hacienda abzusetzen. Doch dann bekommen Ryan und Co. Lillys geliebten Sohn Luke in die Finger. Und Lillys Plan scheint sich in Luft aufzulösen.