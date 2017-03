Cougar Town Die schnelle Lösung

Grayson will von Jules wissen, wie sie über ein gemeinsames Konto nach der Heirat denkt. Andy rät den beiden zu dieser Lösung und empfiehlt weiters, sich für eines der beiden Häuser zu entscheiden und das andere zu verkaufen. Das sorgt für einigen Konfliktstoff, den Jules und Grayson auch mit der Therapeutin Lynn besprechen wollen. Lauries Kuchen-Geschäft läuft immer besser und so bleibt ihr kaum noch Zeit für ihre Arbeit bei Jules.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)