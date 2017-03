Priest ("Priest") Bildgewaltige Graphic-Novel-Verfilmung

In dem actiongeladenen Mix aus Vampirstory und Western muss Gotteskrieger Paul Bettany ("The Da Vinci Code - Sakrileg") seinen Schützling Lily Collins ('Chroniken der Unterwelt - City of Bones') aus den Fängen kaltblütiger Vampire befreien...

In einer post-apokalyptischen Welt hat sich ein Priester (Paul Bettany -"Master & Commander") in der letzten großen Schlacht gegen die Vampire als legendärer Gotteskrieger hervorgetan und lebt nun inmitten unterdrückter Menschen in einer der befestigten 'Kathedralen'-Städte, die von der Kirche beherrscht werden. Als seine Nichte Lucy (Lily Collins) von einer mordenden Bande Vampire entführt wird, widersetzt sich der Priester der Kirche, bricht seinen heiligen Eid und macht sich auf zu einer obsessiven Jagd. Er muss Lucy finden, ehe es den Vampiren gelingt, sie zu einer der ihren zu machen. Auf seinem Kreuzzug wird er unterstützt von Lucys Freund Hicks (Cam Gigandet - "Twilight – Biss zum Morgengrauen“), einem schießwütigen jungen Wüsten-Sheriff sowie einer ehemaligen Gotteskriegerin (Maggie Q - "Mission: Impossible III"), die übernatürliche Kampfkünste beherrscht.

Ein Jahr nach seinem Regiedebüt "Legion" (2010) brachte Visual-Effects-Meister Scott Stewart den Horrorstreifen "Priest" (basierend auf der Graphic-Novel-Reihe des südkoreanischen Künstlers Min-Woo Hyung) mit seinem "Legion"-Darsteller Paul Bettany in die Kinos. Im Produzentenstuhl saß dabei niemand Geringerer als "Spider-Man"-Regisseur Sam Raimi.



Phil-Collins-Tochter Lily gab ihr Filmdebüt an der Seite von Sandra Bullock in "Blind Side - Die große Chance"(2009) und feierte ihren internationalen Durchbruch mit der Märchenfarce "Spieglein, Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen" drei Jahre später. Zuletzt war sie mit der Cecelia-Ahern-Verfilmung "Love, Rosie – Für immer vielleicht" in unseren Kinos.

Inhalt Über Jahrhunderte dauernde Kriege zwischen Menschen und Vampiren haben die Welt völlig verwüstet. Dank einer Heerschar von Priestern sind die Vampire in Reservate zurückgedrängt worden, während die Menschen in abgesperrten, von der Kirche regierten Megastädten leben. Als Priest erfährt, dass die Familie seines Bruders überfallen und dessen Tochter Lucy entführt worden ist, sinnt er nach Rache. Gegen den Willen des Klerus eröffnet er einen Kreuzzug gegen die Vampire und wird bald selbst zum Gejagten.

DARSTELLER Paul Bettany (Priest)

Cam Gigandet (Hicks)

Maggie Q (Priestress)

Lily Collins (Lucy Pace)

Karl Urban (Black Hat)

Christopher Plummer (Monsignor Orelas)

Brad Dourif (Händler)

Mädchen Amick (Shannon)

REGIE Scott Charles Stewart