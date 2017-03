Die Schlümpfe Der Hauptrekordschlumpf / Guter Nachbar-Schlumpf

Das Superhirn

Aufgrund eines Experiments kommt Clumsy in die Lage, sich alles und jedes zu merken. Gargamel, der Clumsy in die Finger bekommt, versucht nun, ihm Papa Schlumpfs Unsichtbarkeitsformel zu entlocken. Clumsy mag zwar ungeschickt sein, aber dumm ist er nicht, also schlagen Gargamels Bemühungen wieder einmal fehl.



Guter Nachbarschlumpf

Als Schlaubis Häuschen abbrennt, zieht er bei seinen Schlumpfkameraden ein. Aber bald wird er zum Wanderpokal, weil er sich als Besserwisser immerzu in alles einmischt. Schließlich zieht Schlaubi daraus die Konsequenzen und zieht in eine Höhle. Das wiederum ist den Schlümpfen aber doch nicht recht.