50 erste Dates ("50 First Dates") Turbulente Liebeskomödie mit Adam Sandler

Veterinär Henry frönt leidenschaftlich dem Playboy-Leben, bis er auf die süße Lucy ( Drew Barrymore ) trifft, die ihn vom ersten Anblick an verzaubert. Dumm ist nur die Tatsache, dass Lucy seit einem Autounfall an Gedächtnisschwund leidet ...

... und täglich grüßt das Murmeltier: Lucy - dargestellt von Drew Barrymore - leidet an einem Kurzzeitgedächtnisschwund und kann sich von einem Tag auf den anderen an nichts mehr erinnern. Als der Tierarzt Henry Roth (Adam Sandler) Lucy zum ersten Mal sieht, weiß er sofort, dass sie die Frau seines Lebens ist. Doch bei Lucy zu landen erweist sich als schwierig: Henry muss jeden Tag aufs Neue um ihre Liebe kämpfen. Nach "Eine Hochzeit zum Verlieben", ihrem großen Blockbuster-Erfolg von 1998, standen Adam Sandler und Drew Barrymore für "50 erste Dates" 2003 erneut gemeinsam vor der Kamera. Regisseur Peter Segal - er drehte mit Sandler auch "Die Wutprobe" - holte auch Rob Schneider, Sean Astin (Sam in "Herr der Ringe") und "Blues Brother" Dan Aykroyd ins Team und inszenierte nach einer Drehbuchvorlage von George Wing.