Polo Der Tag, an dem die Musiknoten stritten

Als Polo einem Konzert der Lichtmännchen lauscht, stören auf einmal schrecklich schiefe Klänge den Wohlgenuss. Wie sich herausstellt, hat der Koala eine Orgel gebaut, die ganz falsche Töne produziert. In all dem Chaos wieder Harmonie zu stiften, entpuppt sich jedoch als gar nicht so einfach.