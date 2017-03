Der Asteroid

Die Callistos werden zu einem Einsatz gerufen: Zwei Asteroiden drohen in der Nähe eines galaktischen Highways zusammenzustoßen. Die Callistos sollen dafür Sorge tragen, dass bei dem Ereignis kein Raumschiff zu Schaden kommt. Die Mission verläuft zunächst ganz nach Wunsch. Doch dann entdeckt die Familie plötzlich Leben auf einem der Asteroide, das unbedingt geschützt werden sollte!



Der magnetische Merc

Beim Müllsammeln im Weltall gerät Merc in eine galaktische Staubwolke, durch die er magnetische Kräfte entwickelt. Plötzlich zieht der Robotervogel alles aus Metall, was nicht niet- und nagelfest ist, wie durch Geisterhand an.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)