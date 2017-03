Scrubs - Die Anfänger Meine Kollegen, die Egozentriker

Ein Mann droht an einem Imbissstand zu ersticken und wird in letzter Sekunde von Turk mit einem Luftröhrenschnitt gerettet. Leider muss Turk Carla versprechen, nicht seinem Naturell entsprechend durch die Gänge zu springen und mit seiner Heldentat zu prahlen. Siegessicher geht er auf eine Wette mit Dr. Cox ein, dass er sich an die Bitte seiner Frau halten kann. Doch dann beginnt Cox zu behaupten, er habe den Mann gerettet. Elliot zeigt sich Jake gegenüber keusch und Kelso verärgert den Hausmeister.