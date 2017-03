Cougar Town Familienbande

Ellies Mutter kommt zu Besuch. Das Verhältnis der beiden ist sehr gespannt. Ellie behauptet, dass ihre Mutter sie ständig kritisiert und noch nie ein nettes Wort zu ihr gesagt hat. Laurie würde gerne ihr Hobby, Kuchenbacken, zu ihrem Beruf machen. Grayson will ihr helfen und beschließt, die Backwaren in seiner Bar zu verkaufen. Travis versuchte bisher vergeblich seine Wohnung am Campus zu einem Hot-Spot der Uni-Partyszene zu machen. Um dies zu ändern, möchte er eine Statue vom Collegegelände stehlen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)