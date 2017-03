Pan Am Schein und Sein

Die Crew bricht nach Rio auf. Lediglich Kate bleibt in New York zurück, um weiter UN-Attaché Niko Lonza auszuspionieren. Kate soll ihn für die CIA anwerben, doch kollidiert ihr Job bald mit ihren Gefühlen. Maggie muss um ihren Traumjob Stewardess fürchten, nachdem sie bei ihren Vorgesetzten durch häufiges Fehlverhalten negativ aufgefallen ist, während Dean erfreut feststellt, dass seine Geliebte Ginny mit nach Rio fliegt. Dass Ginny dort ihren zweiter Liebhaber, Pan Am-Vizepräsident Henson, trifft, ahnt Dean nicht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)