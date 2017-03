Rookie Blue In guten wie in schlechten Tagen

Der Tag von Franks und Noelles Hochzeit bricht an. Vor allem Andy freut sich schon sehr darauf. Zuvor ruft aber die Arbeit: Ein Reisebus voller Rentner wurde überfallen. Zusammen mit Nick soll Andy die Täter ausfindig machen. Während Andy schon befürchtet, zu spät zur Trauung zu kommen, droht diese ohnehin zu platzen. Kurz vor der Hochzeit muss Noelle erfahren, möglicherweise an Brustkrebs erkrankt zu sein. Diese Belastung will sie Frank besser ersparen.



