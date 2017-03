The Secret Life of the American Teenager Streitfieber

Während eines Streits seiner Eltern schreit der kleine John plötzlich vor Schmerz laut auf. Obwohl Ricky Amys panische Reaktion für übertrieben hält, fährt er Mutter und Kind in die Notaufnahme, um den Buben untersuchen zu lassen. Ben sucht derweil weiterhin nach Mitteln und Wegen, seiner unglücklichen Ehe mit Adrian zu entkommen. Adrian, die Bens Absichten erahnt, stellt ihn trickreich auf die Probe. Zugleich versucht Adrian herauszufinden, ob sie damit rechnen kann, bald wieder schwanger zu werden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Gail Bradley