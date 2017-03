Glee Das Purple-Piano Project

Das neue Schuljahr bricht an. Für viele Glee-Club-Mitglieder ist es zugleich ihr letztes an der McKinley-Highschool. Sie stehen vor ihrem Abschluss. Während Kurt und Rachel schon nach einem geeigneten College mit Musical-Ausbildung Ausschau halten, muss Will dringend für frisches Blut sorgen, soll sein Glee-Club nicht ausdünnen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Dem nicht genug, versucht Cheerleader-Trainerin Sue wieder einmal, den Glee-Club zu boykottieren.