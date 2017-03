CSI NY Jahrestag

Am zehnten Jahrestag der Anschläge vom 11. September ist Detective Mac Taylor in Gedanken bei seiner geliebten Frau, die damals ums Leben gekommen ist. Deshalb beschließt er den Job beim CSI zu kündigen, um in Zukunft an einem wissenschaftlichen Projekt mitzuarbeiten, das die DNA der Opfer von 9/11 entziffern und zuordnen will. Die Leitung von CSI New York hat fürs Erste seine erfahrene Kollegin Jo Danville übernommen.