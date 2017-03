Dawson's Creek Meilensteine

Der große Abschlussball steht vor der Tür. Spannungen machen sich breit und es kommt zu einem Zerwürfnis zwischen Joey und Pacey. Dawson bekommt Ärger mit Gretchen, da er sich aufopfernd um Joey kümmert. Jen hingegen steht volltrunken an der Reling des Partybootes und will sich in die Fluten stürzen. Drue hat alle Hände voll zu tun, sie wieder zur Besinnung zu bringen.