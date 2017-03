Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Bett machen

Marisol lässt nicht locker bei ihren Nachforschungen über Floras Ermordung. Durch eine List kommt sie an die Autopsie-Unterlagen, die allerdings manipuliert wurden. Derweil brechen bei Zoila alte Wunden auf, als Genevieves Bruder Henri daheim auftaucht. Er hat Zoila einst das Herz gebrochen. Valentina glaubt nun zu wissen, weshalb ihre Mutter eine Beziehung zwischen ihr und Remi missbilligt, während Spence mitanhören muss, was Peri in Wahrheit von ihm hält. Gedemütigt sucht er Trost bei Rosie.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)