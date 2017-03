Das Mondneujahresfest

Familie Callisto reist zum Mond, um dort Silvester zu feiern. Zu Miles großer Freude sind auch seine Großeltern mit an Bord. Als die Arbeit ruft, weil ein Satellit abgestürzt ist, beweisen Oma und Opa eindrucksvoll, dass sie noch längst nicht zum alten Eisen gehören.



Der Hoverbike-Ausflug

Miles freut sich riesig! Erstmals darf er zusammen mit Leo und dessen Bruder Joe zum jährlichen Hoverbike-Ausflug mitkommen. Da ist es natürlich doppelt ärgerlich, dass Miles in all der Aufregung ein wichtiges Werkzeug einzupacken vergisst.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)